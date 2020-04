L’UNPEF propose de réduire les moyennes de passage

Le président de l’Union nationale des personnels de l’éducation et de formation (Unpef) Sadek Dziri a indiqué mardi que les décisions concernant l’année scolaire en cours, seront élaborées en fonction l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. Lors de son passage à l’émission de « l’invité de la matinée » de la chaine une de la Radio national, Sadek Dziri a estimé que la reprise des cours après le 15 mai prochain, est une hypothèse à écarter. Pour sauver l’année scolaire en cours, le président de l’UNPEF propose de comptabiliser le 1er et le 2ème trimestre pour les cycles primaire et moyen, et ce, en réduisant la moyenne de passage à 4,5/10 pour le primaire et à 9/20 pour le moyen, sans recourir à des examens. Concernant le baccalauréat, il propose de reporter l’examen à la fin du mois de septembre prochain, et ce dans le but de donner l’occasion aux élèves de se préparer à l’examen.