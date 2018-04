L’UNIVERSITE EN COLLABORATION AVEC LA CCI DAHRA : Rencontre Faculté-Entreprise, ce jeudi

Dans le cadre de l'organisation de la Rencontre Université Entreprise, première initiative de la faculté des Sciences et Technologies, et en partenariat avec la CCI Dahra, l’université Abdelhamid Ibn Badis programme une riche rencontre pour ce 12 avril. Un rendez-vous qui sera dédié à l’entreprise en général, ainsi que les petits opérateurs économiques volant de leurs propres ailes dans un cadre privé. Les interventions prévues pour rehausser ce rendez-vous sous le slogan Rencontre Faculté-Entreprise, auront à débattre plusieurs sujets relevant du monde économique. L’initiative de l’Université de Mostaganem, vient à point nommé dans la continuité du riche travail entrepris dans ce sens par son partenaire la CCI Dahra qui, fidèle à ses actions managériales ciblant le monde des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets et idées innovantes, avait programmé en fin de l’année écoulée, la célébration de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat qui a été ponctuée au niveau du Palais Consulaire, par un nouvel agenda dédié exclusivement à la startup. De quoi bien encourager les jeunes et moins jeunes à sortir, de la bulle de la dépendance ou de l’attente de la part d’un monde de statuquo, pour un monde meilleur, celui de l’entreprenariat, des idées et de l’action. De quoi se mettre, ainsi que son esprit, en mouvement. Être capable de rêver un projet qui nous ressemble, qui nous fait vibrer et dans lequel on a envie de s’investir. C’est être capable de mettre en œuvre un certain nombre de choses : des actions et de l’énergie pour réaliser ce projet. Quelque soit le domaine dans lequel on a envie de se lancer : économique, artistique, social, sociétal, humanitaire, sportif ou économique…