L'UGCAA A ORAN DENONCE : Les commerçants victimes de l'indiscipline des citoyens

Ainsi, après les marchands d’articles d’habillement, les marchands de chaussures et ceux de la pâtisserie toutes catégories confondues, c’est au tour des coiffeurs, magasins de vente de l’électroménager et ceux des ustensiles de cuisine en général, les commerces de tissus, de la couture et leurs dérivés, de produits cosmétiques qui sont obligés de baisser rideau. Commentant cette dernière décision, le coordinateur du bureau de wilaya d'Oran de l’Union générale des commerçants et artisans d’Algérie (UGCAA) Mouad Abed a considéré que « Ceux sont les citoyens non disciplinés et pas les commerçants ayant appliqué strictement les consignes de sécurité à l’intérieur de leurs magasins ». Après cette décision, de nombreux commerçants, plus particulièrement les pâtissiers, ont subi de grosses pertes par rapport à l’investissement financier et matériel et recrutement du personnel. « Les voilà maintenant sanctionnés pour une faute qu’ils n’ont pas commise, a estimé Mouad Abed, qui s’est montré très désappointé et a déploré que son organisation apparaît aux yeux des citoyens comme ayant perdu la face auprès du président de la République et du chef du gouvernement pour s’être engagé devant eux en les convainquant d’autoriser ces commerçants de rouvrir leurs commerces durant ce Ramadan. »Malheureusement, a-t-il dit, l’indiscipline et l’inconscience des citoyens a tout fait capoter. C’est une décision qui ne concerne pas uniquement notre wilaya mais tout le pays. Et on ne peut émettre la moindre réclamation ». Et de nous annoncer que les responsables de l’UGCAA s’occupent maintenant au niveau de la wilaya à établir les listes des commerçants et artisans pénalisés par cette longue période de confinement en vue de leur indemnisation au niveau du ministère de la Solidarité nationale. « Nous les assistons dans le remplissage des fiches de renseignements demandés et auxquelles ils doivent adjoindre les photocopies du registre du commerce, de la carte nationale d’identité et des informations sur leur activité. Et après cela, chacun doit signer une déclaration sur l’honneur attestant la véracité des renseignements fournis. Et la date limite de remise des dossiers est fixée pour mercredi prochain ». Pour le nombre de commerçants qui seront indemnisés, notre interlocuteur n’a pas pu se prononcer, a-t-il dit, cela ne concerne pas uniquement les commerçants adhérents à l’UGCAA mais tous les commerçants.