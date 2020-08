L’UE impose à nouveau des restrictions de voyage pour l'Algérie !

En raison d'une recrudescence des contaminations de Covid-19, l'Union européenne a retiré l'Algérie de sa liste des pays exemptés de restrictions de voyage. Un mois après avoir publié sa première liste de quatorze pays dont les ressortissants étaient autorisés à voyager dans l'UE, le Conseil, l'instance qui regroupe les 27, a retiré jeudi 30 juillet l'Algérie en raison d'une recrudescence des contaminations de Covid-19. Cette liste est désormais réduite à douze pays, ainsi qu'à la Chine, sous conditions. C'est la deuxième fois qu'elle est actualisée depuis sa création. Prise entre des impératifs sanitaires et le souci de faire redémarrer une économie frappée par la crise en favorisant le tourisme, l'UE a convenu d'autoriser à nouveau les voyageurs de pays tiers à partir du 1er juillet, mais de façon « partielle et progressive ». L'élaboration de la liste a été une entreprise ardue, en raison de ses implications économiques et diplomatiques. Certains États membres mettaient en cause la fiabilité des données fournies par des pays tiers, comme la Chine. Elle est basée « en particulier » sur des critères épidémiologiques et est soumise à une révision tous les 15 jours. Elle précise les pays pour lesquels les restrictions aux frontières extérieures de l'UE « devraient graduellement être levées ». L'enjeu est important en cette période de vacances estivales. La recommandation adoptée n'est pas contraignante : chaque État membre reste responsable des voyageurs qu'il laisse entrer sur son territoire. L'UE tente toutefois de se coordonner pour maintenir la liberté de circulation au sein de l'espace Schengen. Des sources diplomatiques avaient indiqué dès mercredi à l'Agence France-Presse que le Conseil envisageait de retirer l'Algérie de la liste en raison d'une recrudescence des contaminations de Covid-19. Depuis l'enregistrement du premier cas le 25 février, 1 174 décès ont été recensés en Algérie, selon les chiffres de mardi. Le 24 juillet, le pays a enregistré un record quotidien d'infections (675) sur son sol.