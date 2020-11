L’Organisation des Moudjahidine qualifie Macron de ‘’menteur’’

Le Moudjahid Mohaned Ouamar Benhadj, Secrétaire Général par Intérim de l’Organisation Nationale des Moudjahidine a qualifié le président français Emmanuel Macron de menteur, l’accusant de considérer l’Algérie comme étant une colonie française et l’Algérien comme « Serviteur de la France ». Après avoir annoncé la réconciliation sur le dossier de la mémoire entre les deux pays, et prétendu prêter main forte au président Tebboune en cette phase transitoire, Macron semble croire que l’Algérie est toujours une colonie française. «L’esprit colonialiste et expansionniste existe toujours dans les déclarations des présidents français à l’égard de l’Algérie. Les récentes déclarations du président Macron correspondent à la nature du régime français qui oublie souvent que l’ère du colonialisme est révolue », a-t-il affirmé en marge d’un entretien récemment rendu public sur la chaîne officielle de l’ONM.