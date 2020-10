L’Italie ouvre ses portes aux fellahs algériens

Les ouvriers agricoles de plusieurs pays, dont l’Algérie, peuvent faire leur demande en ligne pour travailler dans le secteur agricole en Italie cet automne. En effet, l’Italie envisage de faire entrer plus de 18 000 ouvriers agricoles depuis plusieurs pays au monde, y compris l’Algérie. À cause de la crise de coronavirus, le pays manque de travailleurs saisonniers, surtout dans le secteur de l’agriculture. Selon le magazine AgriMaroc, l’association des agriculteurs italiens Coldiretti a annoncé que les ouvriers agricoles de 30 pays, dont fait partie l’Algérie, sont éligibles. Les demandes se font en ligne, sur le site web du ministère de l’Intérieur italien, et ce jusqu’au 3 décembre. Cette démarche tend à remédier au manque de travailleurs agricoles causé par la fermeture des frontières, et des quarantaines imposées par plusieurs pays. L’association des agriculteurs italiens a déclaré que cette mesure est importante, ajoutant que l’automne est « l’une des périodes les plus délicates de toute l’année agricole, avec une récolte en pleine vigueur, de nombreuses exploitations risquent de se retrouver avec pas assez d’ouvriers au moment le plus chargé de la récolte du raisin, des olives et des fruits ».Un décret de 2020, traitant du flux d’arrivée des travailleurs saisonniers, fixe les quotas d’entrée de ressortissants étrangers (venant de pays non membre de l’UE), pour effectuer des travaux saisonniers dans le domaine agraire, ainsi que dans le secteur hôtelier et touristique. Il est autorisé l’entrée des employés étrangers depuis ces pays : Albanie, Algérie, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, République de Corée, Côte d’Ivoire, Égypte et Salvador, Éthiopie, Philippines, Gambie, Ghana, Japon, Inde, Kosovo, Mali, Maroc, Maurice, Moldavie, Monténégro, Niger, Nigeria, Pakistan, Macédoine du Nord, Sénégal, Serbie, Sri Lanka, Soudan, Tunisie, Ukraine.