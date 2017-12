L’INTERPRETE PERSONNELLE DU CHEF DE L’ÉTAT REVELE : Le président Bouteflika maitrise plusieurs langues étrangères

Ainsi, l’interprète personnelle du chef de l’État a évoqué une facette encore très peu connue de celui-ci. « Le président Bouteflika maitrise plusieurs langues étrangères, outre le français, il connait très bien l’anglais et l’espagnol », a révélé Mme Benchehida. Sa passion pour les langues étrangères, une des facettes de sa personnalité encore très peu connue. « Il maîtrise les langues, il comprend très bien l’anglais et l’espagnol et est spécialiste de la littérature française et arabe » a ainsi déclaré Hafida Ben Chahida, qui ajoute que le chef de l’État est « extrêmement exigeant » en ce qui concerne la traduction de ce qu’il dit. « Je devais faire très attention et traduire avec la plus grande précision ce qu’il disait, il était extrêmement exigeant » a-t-elle dit. « Quand il parle d’ histoire ou littérature, en évoquant par exemple Gabriel Garcia Marquez ou Nizar Kebbani, je suis obligé de traduire avec beaucoup de rigueur et de précision, le président était extrêmement exigeant. » , a conclue la traductrice du président.