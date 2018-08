L’IMMOBILIER A MOSTAGANEM : Une baisse de prix de 20%, enregistrée depuis 4 mois

Selon la plupart des agents immobiliers activant dans les différentes communes, les prix du logement sont en baisse dans la wilaya de Mostaganem. Selon eux, les prix proposés par les promoteurs, mais aussi par les particuliers, ont connu, depuis quatre mois, une baisse de 20%. Cette tendance est appelée à s’accentuer durant les mois à venir, ajoutent-ils, et sera de l’ordre de 25 à 30 %. En effet, selon les spécialistes du marché de l’immobilier, cette baisse n’est nullement anormale. C’est un ajustement naturel puisque les prix pratiqués habituellement sont extrêmement élevés et ne reflètent pas la réalité du coût d’un logement. C’est beaucoup plus le résultat de la spéculation. D’ailleurs, c’est en partie ces fortes hausses qui ont provoqué le ralentissement du marché. Mais la cause principale reste liée aux différents programmes de logements lancés par les autorités, surtout ceux des formules AADL et LPP. Les prix de ces deux formules, même celui du LPP, restent très loin de ceux pratiqués par les promoteurs immobiliers et les particuliers. «Les différents programmes de logements lancés par le gouvernement et le fait que beaucoup de demandeurs se soient rabattus sur la location sont des facteurs favorisant la baisse des prix de cession, a-t-on ajouté.