L’HEROÏQUE CHAUFFEUR EST MORT SUR PLACE : Un bus de l’ETUM perd ses freins

Ce terrible accident qui a mis en emoi toute la population mostaganémoise, parait survenir suite au lâchage des freins du bus, ayant généré la perte du contrôle du bus. S’apercevant de cette défaillance technique, le conducteur s’engageant sur la descente de la route d’Oran, a préféré éviter la station d’essence pour sauver les passagers à bord, et aller se cogner contre la façade d’une habitation. Malheureusement, le chauffeur Houcine n’a pu éviter le télescopage du car avec un autre véhicule en stationnement, ce qui a entrainé sa mort sur place et causant des blessures à 23 passagers. Alertés, les éléments de la protection civile se sont déplacés sur les lieux du drame pour secourir les blessés vers les urgences médico-chirurgicales de Tigditt et transporter la dépouille du brave chauffeur vers la morgue de l’hôpital de la ville. Une enquête a été également déclenchée par les services de sécurité sur les circonstances de ce grave accident ayant causé la mort du conducteur du bus et des blessures à 23 passagers. Notons à ce sujet que les blessés souffrent de plusieurs traumatismes , dus en majeure partie au renversement du bus et ont été visités par le directeur de la santé qui a chargé le personnel de se mobiliser pour les secourir et leur fournir tous les soins nécessaires. Un drame qui aurait pu s’éviter si l’entreprise du transport urbain de Mostaganem avait contrôlé techniquement et quotidiennement ce car avant son départ en service.