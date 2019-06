L'EXTENSION REMISE AUX CALENDES GRECQUES : Le cimetière d’Ain Beida totalement saturé !

Le cimetière enregistre 25 inhumations par jour, et la priorité est donnée au cimetière d'Aïn El Beïda encore ouvert pour les inhumations contrairement aux deux autres qui sont saturés et le droit à l'enterrement n'est possible que par dérogation exceptionnelle. Chaque jour que Dieu le sait, le cortège qui accompagne le défunt à sa dernière demeure, place les véhicules à proximité du lieu de l'enterrement. Ce qui bloque la circulation et crée un encombrement sur le site. «Nous essayons toujours d'expliquer aux familles de laisser leurs véhicules dehors», nous a affirmé le responsable, «mais l'intervention de nos agents de sécurité est généralement mal interprétée par les citoyens et conduit souvent à des actes de violence. Pour éviter que la situation ne dégénère, nous avons instruit nos agents de ne plus intervenir au moment des enterrements». Concernant, d'autre part, tous les projets d'extension du cimetière vu que l'actuel site est sur le point d'afficher complet, tout a été mis en veilleuse à cause d'un problème de budget. Le manque de recouvrement pour la commune d'Oran à l'instar des autres communes de la wilaya se répercute automatiquement sur tous les projets inscrits. Ce manque de ressources et par conséquent de liquidités entrave sérieusement l'avancement des projets de la commune. Après les instructions du wali d'Oran de renflouer les caisses des APC, la régie espère que la situation se débloque pour lancer le projet d'extension du cimetière avant la saturation de l'ancien. Rappelons que le cimetière d'Aïn El Beïda a été ouvert en 1956 sur une superficie de 140 hectares. Sa première extension date de 1986 et a été suivie d'une deuxième opération en 2008, et depuis aucune opération n’a été lancée.