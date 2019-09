L’EX-WALI DE MASCARA PART EN RETRAITE : Un nouveau wali Derfouf Hadjri s’installe

M.Derfouf qui a une longue expérience dans le poste, a déjà occupé les même fonctions au niveau de Saida, Ain Defla, Relizane et Skikda, au niveau de la Wilaya de Mascara, le nouveau Wali aura à gérer trois phases héritées de ces prédécesseurs, des projets importants qui demeurent en dormance comme la pénétrante autoroutière, l’hôpital orthopédique à Bouhanifia, une infrastructure qui accuse un énorme retard, ayant bouffée des sommes colossales pour un travail bâclé et des séquelles apparentes, les UMC de Sig et ceux de Mascara, un vélodrome en souffrance, une salle de sport qui demeure toujours en squelette, la plateforme et la charpente réalisées, puis, un manque de fonds oblige cette infrastructure à demeurer en squelette défigurant tout un quartier. Il y a également deux hôtels avec des chantiers qui s’éternisent, une Mosquée énorme qui fait parler d’elle après avoir été incendiée. Le nouveau Wali aura une mission très difficile qui nécessite l’aide et l’assistance de tous pour lui permettre d’entamer les opérations dans de bonnes conditions. M. Derfouf va sans doute mettre de l’ordre dans la maison puis s’engager dans des opérations par ordre de priorité.