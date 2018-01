L’ETUDE GEOTECHNIQUE DU TERRAIN RETENU A ETE LANCEE : L’usine Peugeot sera installée à El Kerma

Invité du "Forum des citoyens" organisé par le quotidien "Ouest Tribune" paraissant à Oran, le wali a souligné que les services concernés ont reçu tous les dossiers portant sur le terrain retenu pour la réalisation de l’usine automobile Peugeot. Le chef de l’exécutif, qui a présenté à cette occasion un bilan sur les grands projets d’investissement dont a bénéficié Oran, a ajouté que les services concernés ont entamé l'étude géotechnique du terrain. Une assiette de 120 hectares a été choisie dans la localité de Hamoul au sud de la commune d’El Kerma (Oran). Ce site dispose de tous les moyens et structures et se situe à proximité de l’aéroport international "Ahmed Benbella", l’autoroute est-ouest et la ligne ferroviaire reliant Oued Tlélat (Oran) à Sidi Bel-Abbès, Tlemcen et Alger. Pour rappel, un contrat a été signé en novembre 2017 entre le groupe de l’Entreprise nationale de production de machines industrielles de Constantine, le groupe privé Condor, la société pharmaceutique algérienne "Palpa Pro" et la société "Peugeot Citroën" pour la production de voitures en Algérie, sachant que le premier véhicule devrait y voir le jour dès 2018, selon les déclarations du Directeur du Groupe PSA, chargé de l’Afrique et du Moyen-Orient, Jean-Christophe Quémard, à l’issue de la cérémonie de signature. Après une première étape de localisation progressive, cette unité d’assemblage deviendra totalement opérationnelle, avait précisé M. Quémard. Il avait ajouté que « le site aura une capacité totale de 75 000 unités/an à terme ». Autrement dit, cette capacité a été revue à la baisse, sachant qu’initialement, elle avait été évaluée à 100 000 unités à terme contre 25 000 unités pour sa première année d’activité. Sur le registre de l’emploi, le projet devrait permettre la création de 1 000 postes directs et des milliers d’autres indirects. Côté investissement, l’usine le montage de l’usine PSA à Oran coûtera 100 millions d’euros, selon le même responsable, non sans rappeler que le capital de la société est réparti selon la règle 51/49%.