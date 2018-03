L’EPIDEMIE PREND DE L’AMPLEUR DANS LE SUD : 2 317 cas de rougeole dans 13 wilayas

"Au 11 mars en fin de journée, la situation épidémiologique de la rougeole au niveau national fait ressortir 2.317 cas recensés dans 13 wilayas, dont 1.047 à El-Oued et 797 à Ouargla", a déclaré à l’APS, Dr Fourar, précisant qu’il n’y a pas eu d’autres cas de décès, qui s’élèvent à 5, depuis l’apparition de l’épidémie le 25 janvier 2018 à El-Oued. Au total 4 missions ont été dépêchées par le ministère de la Santé depuis le mois de février dans les deux wilayas les plus touchées, en plus de celle d’Illizi, a-t-il ajouté, faisant savoir qu’à la faveur de ces missions,112.000 personnes ont été vaccinées à El-Oued et 68.000 autres à Ouargla. "Nous sommes en situation de veille sanitaire et je tiens à souligner la réactivité de nos équipes qui se sont déplacées rapidement dans les wilayas concernées pour faire face à cette situation", a-t-il poursuivi, notant que "seuls les cas graves nécessitent une hospitalisation". "La plupart des cas recensés sont des formes communes ne nécessitant pas une hospitalisation", a-t-il détaillé, faisant savoir que le bilan des cas suivis en milieu hospitalier sera rendu public incessamment. Tout en imputant l’apparition de cette épidémie aux perturbations ayant caractérisé la campagne de vaccination contre la rougeole, en mars 2017, en raison de "la réticence" des parents à s’y soumettre, Dr Fourar a indiqué que seulement 45% des enfants avaient été vaccinés, contre les 95% escomptés. "Ce manquement est un terrain propice à l’apparition de l’épidémie", a-t-il relevé. A ce propos, il a tenu à mettre en garde les citoyens contre "la dangerosité de cette maladie virale, l’une des plus contagieuses, aussi bien sur la santé des enfants que celle des adultes", d’où, a-t-il insisté, la nécessité d’être "vigilants" dés qu’il y a manifestation d’un quelconque cas de rougeole. Il a rappelé que la tranche d’âge de la population concernée par la vaccination se situe entre 6 mois et 40 ans, tout en rassurant sur la chaine de froid des vaccins qui ne fait l’objet d’aucune "mise en cause", dés lors que ces derniers "n’expirent pas avant juillet 2018 et que sur chaque flacon, un témoin (mouchard) indique s’il est mal conservé ou pas". Le représentant du ministère en appelle, enfin, à la population afin qu’elle "facilite" le travail des équipes de santé œuvrant à prodiguer les vaccins, considérant "injustifiée" la réticence affichée à l’égard de cette procédure qui, a-t-il déploré, "si elle avait été menée à bien, on aurait évité cette épidémie".