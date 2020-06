L’EPIC MOSTA PROPRE INTERPELLEE : Sayada condamnée à rester une ville sale ?

L’impressionnante saleté observée ces derniers jours dans les rues de la ville soulève la question suivante : qu’attend l’EPIC Mosta Propre pour entamer une opération de nettoyage afin d’y remédier à cette situation qui n'a que trop duré ! De quartier en quartier, de douar en douar, Sayada ne reflète plus que l’image d’une ville sale et renvoie à l’incapacité des autorités locales de gérer efficacement l’enlèvement des ordures ménagères. La création de l’entreprise de wilaya’ ’EPIC Mosta Propre ayant lancée, en grande pompe, un ambitieux programme de collecte et gestion des déchets ménagers, n’a pas apporter ses fruits ni les résultats escomptés, car la réalité sur le terrain est toute autre ! Des décharges sauvages prolifèrent un peu partout à Sayada et même dans d’autres quartiers de la ville de Mostaganem à cause du laxisme des autorités de la wilaya qui tardent à recadrer leurs subordonnés et de l’incivisme des citoyens. Les exemples foisonnent : Le marché gros des fruits et légumes de Sayada, est devenu complètement insalubre. Outre, l’anarchie des commerçants qui se débarrassent de leurs marchandises pourries, formant une décharge sauvage au cœur même du marché. Au centre-ville et dans d’autres quartiers, les rebords des trottoirs sont jonchés d‘ordures puantes (bouteilles en plastique, sachets et autres détritus) qui s’empilent, et ce, depuis plusieurs jours. Au centre-ville de Sayada, les sacs-poubelles ne sont pas enlevés depuis plusieurs jours… C’est pareil partout dans les quatre coins de la commune, selon les villageois.