L’ENVASEMENT DES BARRAGES PROVOQUE UN RATIONNEMENT DE L’EAU : Mostaganémois, à vos citernes !?

En effet, le retour au rationnement a été annoncé par l’Algérienne des eaux (ADE) suite à l’envasement du barrage de Kerrada qui alimente en grande partie le MAO. L’ADE a ainsi opté pour un retour au rationnement pour améliorer la distribution de l’eau, avec une plage horaire de 11 heures, - de 6h00 à 17h00 – pour la ville de Mostaganem mettant fin au système des 24 heures qu’elle peinait à assurer. Aussi, 6 communes bénéficieront, quant à elles, d’une plage horaire de 9 heures - de 7h00 à 16h00 –. Il s’agit d’Ain Tedeles, Ain Boudinar, Oued El-Kheir, Kheir-Eddine, Sidi Belattar et Sour, a-t-on appris d’un communiqué de l’Unité de Mostaganem. En 2000 déjà, certains spécialistes ont tiré la sonnette d’alarme, estimant que l’envasement global des barrages à Mostaganem est de l’ordre de 41 % de leurs capacités totales, soit environ 500 millions de m3, l’équivalent de la capacité de 5 grands barrages. A l’agence nationale des barrages et des transferts (ANBT), l’on reconnaît qu’aucune attention particulière n’a été, auparavant, accordée à l’entretien et à la maintenance de ces ouvrages. L’envasement des barrages est l’un des grands problèmes hydrauliques qui menace l’existence de l’infrastructure hydrotechnique à Mostaganem. Leur durée de vie peut tripler grâce au dévasement périodique. Pour éviter le blocage des vannes de fond, l’ouverture périodique des pertuis de vidange permet d’extraire les dépôts vaseux. Dans ce cas, uniquement la vase située dans la zone basse peut être perturbée par les manœuvres des vannes, extrêmement nécessaires pour alléger l’ouverture des pertuis. Un retard dans l’ouverture peut causer des dégâts.