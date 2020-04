L’ENTV dénonce les pratiques de certaines chaines privées !

L’Entreprise nationale de télévision (ENTV), dirigée par Ahmed Bensebane, a dénoncé, dans un communiqué, les pratiques de certaines chaines de télévision privées qui « rediffusent les informations de l’ENTV sans citer les sources ». Selon l’Entreprise Publique, ces chaines ont diffusé des produits audiovisuels réalisés sur l’épidémie du Coronavirus « Sans autorisation » et « sans respecter les procédures légales en matière ». « Les reportages diffusés par ces chaines ont été réalisés par les équipes de l’ENTV à l’hôpital de Blida », a ajouté la même source, exigeant le respect des règles professionnelles et de déontologie en citant la source et en gardant le logo. « La Télévision algérienne dénonce la tentative de certaines chaînes de télévision privées d’augmenter leur audience au détriment des efforts de ses journalistes qui risquent leur santé pour assurer une couverture des événements », a indiqué l’ENTV dans le communiqué.