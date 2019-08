L’ENQUETE SUR SAID BOUTEFLIKA, TOUFIK ET TARTAG ACHEVEE : Ouverture du procès "dans les prochaines semaines"

La chaîne III de la radio nationale a rapporté ce dimanche que, le procès de Saïd Bouteflika, le frère de l’ancien Chef de l’Etat, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que ceux de l’ex-chef de l’ex- Département du renseignement et de la sécurité (DRS), le général Mohamed Mediène, dénommé Tewfik, de Bachir Tartag, ex-chef du Département de surveillance et de sécurité (DSS) et de Louiza Hanoune, Secrétaire générale du Parti des travailleurs (PT) débutera « dans les prochaines semaines ». Le juge d’instruction du Tribunal militaire de Blida « a clos son enquête » concernant ces prévenus, ajoute la chaîne 3, citant une source judiciaire qui rappelle que l’affaire dans laquelle ils sont impliqués a éclatée au début du mois de mai 2019, au moment de leur interpellation. Après avoir été auditionnés par le parquet général du Tribunal militaire, les prévenus ont été incarcérés sous les chefs d’inculpation « d’atteinte à l’autorité de l’Armée et de complot contre l’autorité de l’Etat », précise encore la source judiciaire citée par la radio. Qui ajoute en outre que les dossiers des prévenus, placés sous mandat de dépôt après leur arrestation, attendent d’être transférés vers les services habilités à programmer leur procès, lequel pourrait s’ouvrir « dans les semaines à venir ». Pour ce média public, les quatre accusés « s’étaient réunis dans une résidence des hauteurs d’Alger, aux fins de « déstabiliser le pays ». » Cela leur a valu, dans un premier temps, une incarcération sous les chefs d’inculpation d' »atteinte à l’autorité de l’Armée et de complot contre l’autorité de l’Etat ».