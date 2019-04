L’ENITRAM, le député et les 6 affaires en justice !

Le député controversé de Mostaganem, l’homme aux casseroles tente de polémiquer l’opinion publique à travers des Fakes News, déterrer des anciens dossiers et les épingler sur le dos de certains anciens walis, pour détourner les enquêteurs sur ses scandales qui commencent à se sentir à haut niveau ! La dernière sortie de ce député vomi par la population est d’accuser un ancien wali d’avoir donné l’ancienne ENITRAM à un promoteur, estimant que la justice a ouvert une enquête sur ce sujet. Sauf que le monsieur n’a pas révélé tous les dessous de son hypocrisie et comment il a mis en chantage les autorités pour s’accaparer d’un terrain de 750 m2 pour des miettes de 500 millions de cts. Voici l’historique de l’ENITRAM et les 6 affaires en justice contre ce député qui ne tardera pas de rejoindre son protégé Ould Abbes ! De sources officielles, l’ENITRAM a été dissoute en 2009, son directeur a été emprisonné pour mauvaise gestion, et cette société a été vendue aux enchères par voie d’Huissier, achetée par un promoteur en 2010. L’acquéreur l’a transformé en société par actions dont il détient les 90% des actions, et elle a gardé le même aspect de son activité, c.à.d, la promotion immobilière. Ainsi, le député commence à convoiter un terrain mitoyen de l’ex-ENITRAM, d’une superficie de 500m2. Faisant pression sur l’ancien directeur des domaines, jusqu’à le menacer de limogeage à travers ses amis à Alger, le directeur des domaines cède et vend le dit-terrain au député, mais l’élu du peuple fait encore du forcing sur le directeur et obtient une autre extension de 250 m2 pour obtenir au total une enclave de 750m2 à raison de 500 millions de cts …Du Faux ! L’une des six affaires qui se trouve sur le bureau du juge en attendant ‘’raf3-el hasana’’… restez Zen nous y reviendrons en détails sur les autres affaires de Moul cadenas !