L’ENFANT QUI A LUTTE CONTRE LE CANCER PENDANT 9 ANS : Abdenour a rendu l’âme hier à Mostaganem

Une petite pensée pour le petit Abdenour

Notre voisin, le jeune Abdenour qui venait de temps à autre nous rendre des visites au journal, une façon de marquer sa présence parmi nous, on apprend aujourd’hui qu’il n’est plus de ce monde. Décédé à la suite d’un cancer qu’il a longtemps combattu pour finalement rejoindre l’autre monde avec un cœur plein de croyance en Dieu le Tout Puissant.

Il y’a quelques heures à peine, il était la devant nous, le petit Abdenour, souriant et fier d’être l’ami de tous et de toutes. Malgré sa maladie qui le rongeait à l’intérieur de son corps, son âme était toute propre. Courageux et avec un bon moral, il exprime à travers sa bouche, ‘’la foi en Dieu, le Tout Puissant,’’ que le cancer, quel qu’il soit ne pourra devancer le destin, car dans le respect de la volonté de Dieu, on est tous exposés à la mort.

Même déchiré par la maladie, il remercie les amis et toutes les âmes charitables pour l’amour qu’ils lui ont donné, en disant, vous ne pouvez deviner, le bonheur que vous m'avez apporté !

De son vivant, il nous disait, en souriant, quand je ne serai plus là, ne lâchez pas les enfants cancéreux, car j’ai lutté le mal du cancer pendant neuf ans et même mort je vivrai dans leurs âmes pour leur souffler l’espoir de guérir !

Il est temps pour moi de voyager seul, maintenant que je pars, vous aurez de la peine et les souvenirs vont apaiser votre douleur !