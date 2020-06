L’EHU D'ORAN PREND EN CHARGE QUOTIDIENNEMENT PLUS DE 20 CAS D’AVC : Grande affluence de patients des wilayas limitrophes

Depuis la propagation de la pandémie du Covid 19, l'établissement hospitalo-universitaire (EHU) de la wilaya d'Oran prend en charge quotidiennement plus de 20 cas d'AVC venus des wilayas limitrophes de l'ouest et du Sud-ouest ainsi que ceux du centre. Il faut dire que l'unité de prise en charge des accidents cérébraux ( AVC) au niveau des urgences est toujours active pour accueillir et orienter ces cas de patients qui sont dans l'incapacité de maîtriser leur geste ni encore moins se tenir debout. Ainsi, selon la déclaration du Dr Dalila Bentabet maître-assistante au service de neurologie à l'EHU , l'unité des urgences de ces cas de maladies vasculaires connaît une grande influence de ces patients qui se déplacent des différents wilayas de l'ouest et du Sud Ouest du pays du fait que «La majorité des hôpitaux des régions Ouest et Sud-Ouest sont réservés aux patients atteints du COVID19- alors, du coup, nous recevons beaucoup d’évacuations de wilayas à l'image de ceux de Mostaganem, Relizane, Mascara, Tlemcen, El Bayadh, A Naâma, Béchar, Adrar ,Chlef et Aïn Defla», a-t-elle affirmée. Les neurologues travaillant dans ces wilayas sont mobilisés pour la lutte contre le Covid-19, d’où le nombre important des cas d’évacuations enregistrés quotidiennement vers notre unité, a-t-elle indiquée.