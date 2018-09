L'EFFONDREMENT D'UN MUR A TIPAZA : Une femme morte et sa fille blessée

Une femme est décédée et sa fille atteinte de fractures suite à l’effondrement vendredi soir d’un mur de Clôture d’une maison précaire, dans la localité de Gouraya à l’Ouest de Tipasa, a indiqué l’APS. La victime, âgée de 68 ans, a rendu l’âme à l’hôpital de Gouraya des suites de ses blessures graves à la tête, alors que sa fille âgée de 23 ans est toujours sous contrôle médical dans le même établissement sanitaire, où elle a été admise pour diverses fractures et traumatismes, est-il signalé. L’incident est survenu suite à l’effondrement d’un mur de clôture, récemment érigé autour d’une maison précaire du bidonville de la cité Merbout à Oued Sebt, à l’Est de la ville de Gouraya, causant une blessure mortelle à la victime. Rappelons que cette cité compte une quarantaine de maisons précaires et constructions anarchiques, érigées entre 2012 et 2013.