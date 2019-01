L’ECOLE RISQUE L’INSTABILITE A MOSTAGANEM : L’UNPEF organise, aujourd’hui, un sit-in

Dans un communiqué adressé au journal, hier mercredi 30 janvier, le bureau de wilaya de l’union nationale des personnels de l’enseignement et de la formation (Unpef) informe, qu’après la tenue de sa session ordinaire en date du 29 Janvier 2019 et suite à plusieurs dépassements émanant de la direction de l’éducation de Mostaganem, il rejette totalement le peu d’intérêt accordé de la part de cette dernière dans l’affaire du collège ‘’ Khelafi Mohamed El Khalifa’’, et des doléances des protestataires et exige l’intervention d’une commission ministérielle pour trancher dans cette affaire. Le bureau s’étonne également des mesures prises tendant à intimider le personnel de cet établissement par des mises en demeure, et du silence du directeur de l’éducation envers les professeurs de sciences naturelles, et du manque de dialogue avec ces derniers. Le syndicat s’interroge également sur l’absence de réponse aux revendications des employés et autres fonctionnaires du collège ‘’ Mehidi Charef’’ de Safsaf, portant sur les équipements et l’amélioration des conditions d’exercice. Le bureau syndical s’oppose également à toute une série d’autres mesures, touchant aux primes de rendement et divers autres sujets, et maintient son droit à l’exercice syndical. A cet effet, il a décidé d’un recours pour un sit-in pour aujourd’hui de 10 heures à midi, d’une grève à travers toute la wilaya pour le 06 Février prochain, suivie d’un second sit-in en face de la direction de l’éducation, et d’aviser le ministère de l’éducation et le wali de Mostaganem pour une intervention urgente afin de mettre fin à de telles situations si déplorables de la part de tous.