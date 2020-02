L'ECOLE "GOUMIDI CHAREF"- MOSTAGANEM : Quand les élèves ont faim !

Nous ne sommes plus dans une commune éloignée et distante mais bel et bien dans une commune proche qui est à quelques encablures du chef -lieu de wilaya qu'est Kheir-Eddine, une localité qui vient de faire parler d'elle encore. Mais cette fois, il s'agit de cette école "Goumidi Charef " que fréquentent quotidiennement quelque 238 élèves et qui rencontre d'énormes difficultés à satisfaire leur restauration, complètement, a-t'on appris récemment de source bien informée généralement. Celle-ci, rapporte en effet que la direction de cette importante école de la commune ne dispose que d'une maigre enveloppe financière ne lui permettant, tout juste que de servir des repas qu'à un nombre de 190 élèves tout au plus, ce qui est considéré comme injuste et inconvenant .Pour éviter toute forme de discrimination attentatoire à la notion d'égalité ,il a semblé à la direction de ladite école d'amortir ce désagrément de force majeur de faire un exercice de gymnastique de gestion en proposant une formule de secours. A travers celle-ci, la direction se dirige vers une solution de fortune consistant à priver chaque jour, une classe d'élèves, du repas quotidien pendant cette saison de froid. Dans ce cas, c'est chacun des élèves de chaque classe de cette école qui devra sacrifier purement et simplement son repas, une fois par semaine, en moyenne, a-t'il été précisé, afin de ne pas pénaliser gratuitement 48 élèves qui sont scolarisés le plus normalement du monde dans cette école "Goumidi Charef" où tous les élèves de la République bénéficient équitablement des mêmes droits, à la restauration, notamment.