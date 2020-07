L’Association des Oulémas favorable au sacrifice de l’Aïd

Faut-il égorger ou non le mouton de l’Aid, à cause de la situation sanitaire que vit l’Algérie, l’instar de tous les pays musulmans. La polémique continue d’enfler en Algérie entre partisans de la primauté de la foi sur la science et inversement. Lundi, c’est la très influente Association des Oulémas, présidée par Cheikh Abderazak Guessoum, qui s’est prononcée en faveur du maintien du rituel, considérant que "le versement du montant du mouton sous forme d’aumône (Sadaka) n’a pas la même signification spirituelle que le sacrifice, en souvenir du prophète Abraham". Le président de l’Association des Oulémas renvoie la patate chaude aux autorités en leur demandant "d’organiser le marché du mouton avec une surveillance rigoureuse" en veillant au respect des mesures barrières. Cheikh Guessoum préconise l’organisation du rituel dans les quartiers à haute densité populaire « pour éviter d’éventuels dangers » et demande aux services des APC de mettre en place les conditions sanitaires.