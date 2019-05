L’Arabie Saoudite offre l’asile à Bouteflika

Le site pro-qatari Al-Khaleej Al-Jadeed a révélé que des consultations seraient actuellement menées à «un haut niveau» pour accueillir éventuellement Abdelaziz Bouteflika et Omar El-Bechir dans une des monarchies du Golfe. La source ne précise pas le pays mais voit bien l’Arabie Saoudite dans ce rôle, en rappelant que Riyad avait déjà, par le passé, assuré l’asile à d’autres chef d’Etat déchus, à l’image du Tunisien Zine El-Abidine Benali, le Yéménite Ali Abdallah Salah. La source explique que la raison de santé peut être invoquée pour le cas de Bouteflika et El-Bechir pour justifier une demande d’asile dans un de ces pays d’accueil. Sommé d’évacuer, lui et ses frères, la résidence présidentielle de Zéralda, comme l’ont rapporté certaines sources, Abdelaziz Bouteflika est en quête d’un «chez soi» sûr où il pourra continuer sa vie tranquillement.