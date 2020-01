L’Ambassade US à Alger lance une ‘’Alerte sécurité’’ !

L’Ambassade américaine à Alger a diffusé une « Alerte sécurité » adressée à ses ressortissants en Algérie. Parmi les recommandations et actions à entreprendre, la représentation diplomatique américaine invite ses ressortissants à « préparer des plans d’urgence pour partir ». Il est également recommandé «d'observer un profil bas, d’être vigilant dans les endroits fréquentés par les touristes et d’avoir des documents de voyage à jour et facilement accessibles ». L’Ambassade américaine dirigée à Alger par John P. Desrocher, explique ainsi que des « tensions accrues » sont en cours au Moyen-Orient et peuvent « entraîner des risques pour la sécurité des citoyens américains à l’étranger ».