L’Algérien entre piété et pitié

Alors que le mois sacré du ramadhan qui est l’un des cinq piliers de l’Islam fut choisit par Dieu à tous les musulmans de la terre pour que ces derniers fassent leur bilan de l’année durant ce mois sur leur vie matérielle et spirituelle afin de pouvoir se remettre en cause et essayer d’améliorer leur vie en harmonie avec les préceptes de l’Islam car le mois de Ramadhan nous a été imposé par DIEU non pas pour nous punir mais plutôt pour le bien être de notre vie matérielle et spirituelle par l’abstinence sous toutes ses formes et la dévotion au seigneur et suivre un régime alimentaire adéquat, et non un gaspillage outre mesure sans parler des autres fléaux sociaux telles que la violence, l’insécurité et le dérapage qui causent beaucoup de dégâts dans la société et surtout algérienne. Malheureusement, l’algérien se comporte durant le mois de jeûne comme un boulimique ne pensant qu’à satisfaire son tube digestif contrairement à ce qu’il lui est édicté dans les principes coraniques et de la sunna du prophète Mohamed (q.s.s.s.l ) et de là s’engouffre dans un labyrinthe financier dont il ne peut pas s’en sortir et donc il ne vit que pour manger et se ruine. Par ailleurs et dans le même contexte, surtout quand approche la fête de l’Aid El Fitr c’est le coup de grâce pour se vêtir, alors qu’il peut s’organiser en achetant les vêtements bien avant pour ne pas être berné et acheter d’une façon hâtive en payant une marchandise de mauvaise qualité parfois à un prix exorbitant et donc tout repose sur la création d’un mode de vie ramadanesque où le spirituel l’emporte sur le matériel afin de purifier son âme et laisser reposer son corps qui a subi durant toute une année les vicissitudes de la vie et donc il faut le formater et lui inclure plus de valeurs morales que des besoins matériels et c’est ce à quoi incite l’Islam à savoir équilibrer l’esprit et le corps et les laisser vivre en bonne harmonie entre eux. Certains comportements négatifs du monde musulman donnent une mauvaise image de l’Islam et des musulmans aux yeux des pays non musulmans alors que l’Islam est totalement innocent car le ramadan est un bienfait pour l’être humain et le musulman doit en donner le bel exemple.