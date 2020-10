L’Algérie va exporter des réfrigérateurs vers la France

Le ministre de l’industrie Farhat Ait Ali Braham, a annoncé à partir de Béjaïa, le début de l’exportation de réfrigérateurs commerciaux vers le France. En effet, selon un communiqué du ministère de l’industrie, Ait Ali a donné son feu vert, lors de sa visite à une entreprise privée dans la wilaya de Béjaïa, pour le début de l’exportation de réfrigérateurs commerciaux et de divers équipements vers la France. Le premier responsable du secteur, a salué l’initiative prise par cette entreprise industrielle spécialisée dans la réfrigération commerciale et l’agencement des hôtels, restaurants, cafétérias, snacks, pâtisseries, boucheries, supérettes, grande distribution et autres structures de prestation à usage alimentaire et de métiers de bouche.