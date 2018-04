L’Algérie, un futur leader en cyber-sécurité

L’Algérie ne cesse de marquer des points positifs dans la lutte de la cybercriminalité, et tend à devenir un leader africain et mondial en matière de cyber-sécurité. Le président du sommet africain, M. Mehdi Zakaria, a affirmé sur ce sujet d’actualité que l’Algérie peut occuper une bonne place sur les plans africain et mondial en matière de cyber-sécurité. Les travaux du Sommet Africain sur la cyber-sécurité qui se tient à Oran depuis mardi dernier et se clôture aujourd’hui, représentent un premier état des lieux sur la cyber-sécurité en Algérie, et sur le plan Africain et tendent à placer l’Algérie comme leader du continent africain dans le domaine de la cyber-sécurité. Il ambitionne , pour la première fois à répondre à des questions majeures liées à la cyber-sécurité, le rôle et les responsabilités des acteurs de l'information technologie (IT) dans la prévention des nouvelles menaces liées à la digitalisation, ainsi que les défis que doit relever l’Afrique en matière de cyber-sécurité. Aujourd’hui , le cyber crime reste une infraction pénale susceptible de se commettre sur ou au moyen d’un système informatique généralement connecté à un réseau , il demeure encore une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu’elle se situe dans un espace virtuel, le cyberespace . Depuis quelques années la démocratisation de l’accès à l’informatique et la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du cyber crime. La lutte contre la cybercriminalité est en pleine évolution et elle fait l’objet de nombreuses réflexions à travers le monde, et il était temps que l’Algérie y prenne part à cette dernière. Il était également question que le dispositif législatif national en matière de cybercriminalité soit mis à jour, en fonction des études établies de par le monde pour permettre, autant pour les professionnels que pour les profanes, de connaître avec précision ce qui est aujourd’hui reconnu comme un acte cybercriminel par le droit algérien.