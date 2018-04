L’Algérie, terre d’hospitalité de toujours

L’Algérie a été toujours une terre d’hospitalité pour les migrants, et ne peut désormais les maltraiter, comme le laisse entendre certains rapports et autres déclarations de ces ‘’humanitaires’’ qui semblent courir pour d’autres buts inavoués et qui, malheureusement cachent bien d’autres objectifs, tentant juste de dénaturer les efforts qu’elle ne cesse et cessera jamais de déployer pour le bien-être de ces derniers. Aujourd’hui, le département américain vient de saluer vivement dans son rapport annuel 2017 sur les droits de l'homme, les efforts de l'Algérie en faveur des réfugiés qu'elle accueille sur son territoire, contredisant totalement les critiques insensées de certaines organisations humanitaires à l'égard de l'Algérie, notamment celles d e cette ‘’Amnesty International’’, si enragée contre le pouvoir, l'accusant de non respect des droits des réfugiés. En effet, ce document, qui ne jette point des fleurs au pays pour cautionner sa politique sociale, a mis l’accent, plus particulièrement sur la protection apportée par l’Algérie aux milliers des réfugiés sahraouis, en indiquant que le gouvernement a augmenté son soutien aux sahraouis pour parer aux conséquences de la baisse de l’aide des donateurs internationaux. Malheureusement, ce soutien ne semble point plaire à certains, qui font dans la manipulation pour des desseins connus de tous. Par ailleurs, ce rapport présenté par le secrétaire d’Etat par intérim, M. John Sullivan, revient encore et réaffirme que les libertés individuelles, y compris la liberté d’expression et celle de la presse, sont garanties en Algérie, relevant aussi que la constitution consacrait la liberté de la presse, alors que "les débats publics et les critiques des médias à l’égard du gouvernement, largement répandues", sont tolérées. Ce point particulier, parait également ne point satisfaire d’autres détracteurs si désabusés, que l’Amérique soutient cette Algérie, désormais et reconnue mondialement, terre des droits de l’homme.