L’Algérie s’apprête à relancer un mégaprojet à l’Est du pays

L’Algérie s’apprête à relancer ses deux mégas-projets d’exploitation et de transformation du phosphate à l’Est du pays et celui de mine de fer à Gara Djebilet (Tindouf). Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali, a fait savoir, que le gouvernement a donné son aval pour le lancement de ces deux grands projets. Les études sont en cours de finition afin de préparer son lancement dans les plus brefs délais », a souligné M. Ait Ali, soulignant que le coût d’investissement dans les deux projets est estimé « entre 15 et 16 milliards de dollars ». Le complexe du phosphate s’étend sur cinq wilayas de l’Est du pays (Tébessa, Souk Ahras, El Tarf, Skikda et Annaba).