L’Algérie pourrait abandonner les JM d’Oran

Amar Addadi, président du Comité International des Jeux Méditerranéens (CIJM) donne l’alerte. L’Algérie pourrait abandonner l’organisation des Jeux Méditerranéens 2021 prévus à Oran. En cause, un retard préjudiciable, déjà, en matière de préparatifs d’ordre juridique et organisationnel, enregistré dans le camp algérien. Sur ce plan, et si ce vieux routier, qui est à son cinquième mandat à la tête du CIJM, exonère l’Etat «au vu des immenses efforts fournis dans la réalisation des infrastructures sportives et les budgets débloqués pour l’organisation de cet événement et le travail des autorités locales notamment pour ce qui de l’extension de l’aéroport, de l’aménagement urbain» souligne-t-il, un retard considérable est enregistré, notamment au niveau du nouveau stade olympique de Belgaïd, visité à plusieurs reprises par le wali d’Oran, Mouloud Cherifi. Sans le dire expressément, l’Algérie risque de perdre l’organisation des Jeux Méditerranéens «Au CIJM on est inquiet. On n’a pas d’interlocuteur. Il y a un travail monstre qui attend les différents organisateurs, mais aussi des délais à respecter. On doit connaitre la date exacte de ces joutes pour pouvoir inscrire l’événement au calendrier international. Ceci sans parler d’autres aspects relatifs aux volets technique et organisationnel», a-t-il déploré. Et de conclure par une mise en garde, lourde de sens : «Si l’on se réfère à la charte, le CIJM est en droit d’annuler l’édition d’Oran», met-il, ainsi, en garde. Il est vrai que pour le commun des mortels, l’échéance peut paraitre encore lointaine, mais le patron du CIJM sait de quoi il parle, maitrisant le moindre détail d’une manifestation gigantesque qui s’apparente à des JO de moindre dimension. Sera-t-il entendu ?