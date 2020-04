L’Algérie perd sa place de 1er fournisseur de Gaz pour l’Espagne

L’Algérie a perdu du terrain face à de nouveaux concurrents en matières de fourniture de gaz naturel pour l’Espagne, car selon les données de Cores relatifs aux importations de gaz de l’Espagne durant le mois de février, l’Algérie a été détrônée par les Etats-Unis, pratiquement autosuffisants et exportent pétrole et gaz. En 2018, l’Algérie avait couvert près de 48.5% du gaz naturel consommé en Espagne, en effet la société qui gère les réserves espagnoles d’hydrocarbures, a révélé « qu’un revirement brusque est arrivé en 2019 avec une baisse des achats espagnols en hydrocarbures en provenance de l’Algérie de 38.4%, mais le février 2020 les USA auraient couvert , 27% des importations espagnoles de gaz naturel soit 7.924 GWh, devenant par la livraison d’une quantité pareille en gaz naturel le premier et principal fournisseur depuis trois décennies , l’Algérie est ainsi reléguée à la seconde position des fournisseurs d’Espagne en gaz avec 6.631 GWh, soit une part de marché de 22,6%, loin derrière les Etats-Unis.