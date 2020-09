L’Algérie négocie le retour de 400.000 hommes d’affaires

Le président de la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI-France) à Paris, Kaci Kacem Ait Yalla, a déclaré que des négociations seront bientôt enclenchées pour provoquer le retour en Algérie de 400.000 hommes d’affaires et cadres, résidant en France, pour venir investir dans notre pays. C’est dans un entretien à Echorouk que le responsable en question a fait état de négociations à venir sous peu de temps ; dans l’optique d’attirer 400.000 hommes d’affaires et cadres algériens installés en France afin de les inciter à retourner en Algérie et d’y lancer des investissements. De plus, les projets de partenariat algéro-français connaitront une évolution importante ; lors de la prochaine phase. Kaci Kacem Aït Yalla est persuadé de cela. Les signes apparaîtront, selon lui, après la réunion de travail du Comité intergouvernemental de haut niveau algéro-français. On ouvrira donc des négociations avec 400.000 opérateurs économiques, des entrepreneurs et cadres algériens, établis à l’Hexagone. Le but étant de les faire revenir en Algérie ; pour investir.