L’Algérie ne peut être une ‘’passoire’’ éternelle !

A l’heure où la vieille Europe redouble de vigilance pour mieux contrôler le flux migratoire qui déferle sur ses territoires, en imposant de sévères sécuritaires, l’Algérie , cette terre d’asile depuis si longtemps, ne peut demeurer à la traine, face au péril terroriste qui menace le monde, elle est contrainte de mieux surveiller ses frontières, surtout celle du Sud, où des milliers de migrants tentent d’y pénétrer en recourant à mille et une astuce. Ayant pendant longtemps tenté d’occulter la réalité si criarde de la migration subsaharienne vers l’Algérie, considérant que les populations migrantes ne faisaient que transiter, à travers le pays, pour rejoindre l’Europe via le Maroc, les autorités nationales ont été obligées de revoir la stratégie de lutte contre ce phénomène ayant pris des proportions fort alarmantes avec 500 tentatives enregistrées quotidiennement , selon les déclarations du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui . Aujourd’hui, l’Algérie ne peut plus rester une terre d’asile, pour des raisons sociales, économiques et surtout sécuritaires, elle est obligée de prendre d’autres mesures pour traiter ce probleme si épineux, tout en respectant les droits de l’homme. Après avoir accueilli des centaines de familles syriennes, solidarité arabe oblige, l’Algérie continue d’être assaillie par des subsahariens, nigériens et maliens majoritairement, qui ont élu domicile dans les rues. La fermeté des pouvoirs publics face à ce flux migratoire n’est qu’une bonne initiative, venant répondre aux normes sécuritaires que chaque pays du monde engage pour sa protection contre tous les maux possibles, pouvant naitre de la libre circulation d’un tel flux migratoire, si difficile déjà a contenir.