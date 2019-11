L’Algérie n’est pas à vendre madame Fafa ..!

En lisant certaines interventions sur les réseaux sociaux applaudissant l’adoption d’une résolution sur la situation politique en Algérie par l’union européenne, jeudi dernier, j’ai senti le parfum de pieds noirs et la nostalgie des enfants des harkas et de leur maman Fafa ! Il m’a semblé encore que la fratrie des oubliés de De Gaulle s’est donnée rendez-vous à la maison bleue de Mark Zuckerberg, pour détruire le pays, c’est pourquoi, je comprends mieux aujourd’hui pourquoi la France est restée 132 ans en Algérie ?

C’est grâce bien sûr au soutien des harkas qui reviennent aujourd’hui sous le profil de leurs fils, infecter le Hirak, afin de détourner et diviser cette révolution saine et pacifique de jeunes algériens, en faisant appel à l’ingérence étrangère, dans le but de faire de l’Algérie un autre Liban .

Cette minorité, connue par tous les algériens qui chevauchent le Hirak, convaincue, qu’elle ne pourra point accéder au sommet du pouvoir par la voie des urnes, tente, d’empêcher le scrutin, consommer toutes les solutions constitutionnelles, mettre le pays au pied du mur, pour obliger une période de transition, qui sera gérée évidemment par des hommes issus de cette minorité et choisis par leurs parrains du Quai d'Orsay à l’image des pseudo-politiciens de l'académie berbère en France, gonflés par les mouches électroniques pour une nouvelle mission de partage du gâteau de l’Algérie : remplir les caisses de la France en pleine crise financière .

Depuis quand un député sioniste est solidaire avec les algériens ? Et depuis quand ces eurodéputés s’affichent comme les défenseurs des libertés en Algérie, s’ils ne se sont pas sentis menacés par la disparition de leurs intérêts ? Et pourquoi ils ne se sont jamais manifestés durant le règne de Bouteflika et où est-il ce soit disant député français défenseur des droits quand la Issaba de Bouteflika, a pillé et volé l’argent du peuple, Bien sûr, il ne pouvait pas réagir du moment où les sociétés françaises se partageaient les marchés et les contrats des millions d’euros.

Quand les gilets jaunes se faisaient matraquer par la police française au nom de la démocratie, et les enfants de gaza tombaient sous les bombes israéliennes au nom de la sécurité des juifs, et les musulmans massacrés en Birmanie au nom de la religion, pourquoi l’Union européenne et ses sœurs, l’ONU et les droits de l’homme sont restés bouche cousue ? Parce qu’il n’y rien à gratter dans ces pays pauvres ! Mais quand il s’agit d’un pays riche comme l’Algérie, qui a décidé de mener avec ses enfants une révolution saine et pacifique pour le changement, le Hirak est subitement devenu un sujet à débattre ! Le message de l’UE est clair et reçu 5/5, c’est sa part du butin en Algérie qu’elle défend, empêcher le peuple algérien de mener son propre combat de la démocratie dans le calme et faire le forcing pour parachuter un président profrançais via une transition maquillée et fabriquée dans les salons de l’Elysée.

Vous vous êtes trompée d’adresse madame la France, l’Algérie n’est pas à vendre ! un conseil, récupérez vos enfants qui vous invitent à foutre votre nez dans les affaires de l’Algérie et avant , vous ferez mieux de rendre au peuple l’argent volé par la Issaba qui bourre vos banques, si vous voulez bien aider l’Algérie le pays d’un million et un demi-million de chahid, qui se souvient encore de vos tueries au nom de la liberté !