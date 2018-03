L’Algérie et la France, condamnés à s’épauler

Loin de la surenchère de certains français si nostalgiques d’une ‘’Algérie Française’’, et de certains autres Algériens, que ‘’le nez nationaliste’’ égare de temps à autre en des sujets si évasifs, l’Algérie et la France sont appelés à s’épauler pour le bien des deux peuples qui ne peuvent continuer à s’entredéchirer pour des idéaux, aujourd’hui, vidés de tout sens. Certes, la guerre d’Algérie pour les français ou la Révolution Armée pour les Algériens, a été si lourde en sacrifices, dont le million et demi de martyrs tombés au champ d’honneur, mais l’histoire commune de ces deux nations doit suivre son cours, réparait ce qu’il faut et continuer, désormais le chemin ensemble. Aujourd’hui, le message de la ministre chargée des affaires européennes, Mme Nathalie Loiseau, est plus que clair, la France a besoin de l’Algérie et vice-versa, elle a su magnifiquement répondre aux parlementaires français que de nouveaux plans de développements bilatéraux s’imposent et les deux pays ne peuvent y échapper. La rencontre d’aujourd’hui, entre les walis et les préfets à Alger en est une preuve supplémentaire de ce rapprochement qui ne peut plus attendre. La relation entre l’Algérie et la France, demeure forte, de par son évolution bénéfique pour les deux pays sur bien des plans, et surtout sur l’investissement français qui se distingue d’une année à l’autre. Aujourd’hui encore, il est temps de se pencher sur le volet économique qui nécessite un plus de la part des deux Etats qui restent appelés davantage à mieux l’étoffer par de nouvelles opportunités. En dernier, la conclusion de la ministre chargée des affaires européennes, Mme Loiseau, lors de son intervention au parlement français est plus que significative, en déclarant que : ’’ Il nous revient, pour préparer l’avenir, de nous confronter au passé. Nos deux pays sont liés par l’histoire, par la géographie, par des liens humains exceptionnels. Notre relation doit être à la hauteur de ces liens”