L’Algérie en deuil

La triste annonce du crash de l’avion militaire à Boufarik avec son lourd bilan de morts, n’a fait que vivement réagir le peuple algérien si attristé par la perte cruelle de ses enfants, tout en s’inclinant à la mémoire des victimes , en présentant ses condoléances aux familles des victimes et en sollicitant le respect du deuil national, décrété par le Président en hommage aux martyrs. Ce terrible accident d’avion de l’armée de l’air ne cesse de susciter depuis, une énorme émotion auprès de l’ensemble des citoyens algériens qui ont, dès l’annonce de la tragédie, relayé l’information à travers les réseaux sociaux. Cet élan de solidarité, jamais égalé, ne peut que refléter l’amour que ne cesse de nourrir le peuple algérien pour son armée nationale, qui n’a jamais été démentie et ne s’est jamais atténuée depuis la Guerre de libération nationale à nos jours. L’armée nationale populaire reste, en effet, le symbole par excellence de l’unité nationale. Sa détermination, son engagement, ses sacrifices et son grand professionnalisme ont été prouvés durant la décennie noire et le peuple sait gré à ses soldats d’avoir sauvé la République et vaincu les hordes terroristes. L’Algérie pleure et pleurera ses soldats morts, des Algériens qui ont perdu la vie dans ce regrettable accident. Ils sont morts en devoir et pour la patrie. Leur martyr n’est en rien différent de celui des soldats tombés les armes à la main. Perdre des êtres qui nous sont si chers est une terrible épreuve. Quand un décès touche une famille et l’ampute de son être cher, les mots manquent et les Algériens en ayant conscience d’être mortels se trouvent confrontés à des émotions indescriptibles. En ces journées de deuil, tous s’unissent comme ils l’ont toujours fait en de pareilles circonstances et rendent hommage en ayant chacun une pensée particulière à toutes ces personnes décédées dans ce clash d’avion survenu soudain.