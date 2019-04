Au cœur des manifestations pacifiques qui ont touché le pays, « l’Algérie de demain » est déjà née. Des rêves et des espoirs ont été exprimés par les Algériens notamment les jeunes. Ils croient à un avenir radieux avec une Algérie digne, forte et prospère. Le train du changement a pris son chemin et l’Algérie de demain commence à fleurir dans l’esprit des jeunes Algériens et chacun l’imagine à sa manière.

Avec sa canne, un jeune homme aveugle accompagné de son fils qui pleurait en regardant son père chantait avec fierté et enthousiasme l’hymne national. Son souhait le plus profond, des routes adaptées à la catégorie dont il appartient pour qu’il puisse se déplacer en toute sécurité et autonomie. Il souhaite aussi voir une Algérie dans laquelle on se soigne dignement et convenablement.

Un autre jeune marchait avec son fils de 3 ans qui portait le drapeau Algérien, souhaite que « l’Algérie de demain » offre à son fils une éducation de qualité, comme celle dispensée dans les écoles privées, accessibles pour une certaine catégorie de la société. Il souhaite que son fils grandi dans un environnement social propre et serein, loin fléaux sociaux qui gangrènent notre société.

Pour une jeune femme, revoir ses deux frères qui ont quitté leur pays natal clandestinement, demeure un rêve mélangé avec beaucoup de chagrin. Son souhait est que l’Algérie de demain lui rend ces chers membres de sa famille le plus tot possible.

Une jeune étudiante, souhaite vivre dans une Algérie qui considère l’Algérien comme étant un « véritable citoyen » en lui assurant tous ces droits légitimes. Elle souhaite que la femme Algérienne trouve sa véritable place dans le mouvement citoyen. Elle désire « vivre » dans l’Algérie de demain et non pas « survivre ».

Il s’agit là, de quelques espoirs et rêves qui sont restés longtemps enfouis dans les esprits des Algériens. La voie du changement est ouverte ; Les langues se délient, on exprime nos espoirs, nos rêves, qui seront la plateforme sur laquelle on va bâtir « l’Algérie de demain ».