L’Algérie championne d’Afrique 2019

Pour la première fois depuis 29 ans, l’Algérie est aujourd’hui d’Afrique, en battant le Sénégal en finale 1 à 0 , écrasant ainsi les Lions de la ‘’Teranga » ,arrachant avec tous les honneurs la Coupe d’Afrique des Nations et montrant des exploits reconnues par tous les pays africains et qui ont ébloui toute l'Europe. L’Algérie est sacrée championne d’Afrique pour la 2e fois de son histoire. Ainsi grâce à un but dès la deuxième minute de Bounedjah, les Fennecs se sont imposés en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à l’équipe du Sénégal. Les soldats de Djamel Belmadi ont lutté avec force et se sont imposés durant les 90 minutes du match. L’unique but en Or de la rencontre signé par Beghedad Bounejah à la 3e minute de jeu a fait entrer l’équipe nationale dans l’histoire des grands.