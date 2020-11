L’Algérie aurait dit non à la France

Selon le site Dia-Algérie, l’Algérie, par la voix de son ministre de l’Intérieur, Kamel Beldjoud, aurait refusé la liste des Français ‘’d’origine algérienne’’ que la France veut expulser vers l’Algérie, estimant qu’il ne s’agit pas d’Algériens mais de Français qui sont bel et bien nés en France. Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, qui avait effectué une « visite de travail » en Algérie samedi et dimanche, dans le cadre d’une tournée dans les pays du Maghreb, était venu avec une liste de « Français d’origine algérienne » que la France veut expulser vers l’Algérie. Selon la source, il ne s’agit pas de migrants clandestins ou de harraga mais de Français dont les parents sont d’origine algérienne ou maghrébine. Ce sont des individus impliqués dans des actes de violence ou de terrorisme, nés en France, mais dont les parents sont d’origine Algérienne. La France continue de considérer les Français d’origine algérienne ou maghrébine comme des « immigrés et non des Français à part entière », a-t-on ajouté. En ce sens, une ministre française a bel et bien qualifié Zinedine Zidane, l’artisan de la consécration de la France en 1998, d’émigrés alors que c’est un Français né en France, dont les parents sont d’origine algérienne, a commenté la même source. Pour rappel, M. Beldjoud avait indiqué avoir évoqué avec son homologue français les relations bilatérales "distinguées" et les voies et moyens de les améliorer, ajoutant avoir abordé les questions de l'émigration clandestine, les relations entre les deux secteurs notamment la protection civile, la formation professionnelle et l'échange entre les différentes structures des deux départements ministériels. "Globalement, nos visions étaient convergentes sur tous les sujets que nous avions abordés. Nous allons œuvrer à consolider nos relations davantage", avait-il relevé.