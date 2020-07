L’Algérie attend toujours l’initiative marocaine

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors de l’interview accordée à la chaîne tout-info France 24 à l’occasion de la restitution des cranes de martyrs algériens, avait été interrogé sur les tensions permanentes avec le Maroc. Le président avait déclaré : «Maintenant, si eux pensent qu’il faut prendre une initiative, elle sera la bienvenue. Je pense qu’ils peuvent prendre une initiative qui va clore ce dossier». Or, depuis l’ouverture de cette brèche pour une éventuelle réconciliation, le gouvernement marocain n’a pas profité de cette occasion pour proposer une initiative. Au contraire, il est très hésitant jusqu’à la paralysie. Rappelons que le président Tebboune avait affirmé qu’avec «nos frères marocains, nous n’avons aucun problème. Non. Aucun problème. Et je le dis de la manière la plus officielle: nous n’avons aucun problème avec nos frères marocains». Et même d’ajouter: «on est allé à l’insulte verbale, on nous prête des intentions. Chaque fait interne algérien est analysé à travers le prisme d’arrière-pensées. Nous n’avons aucune arrière-pensée. Nous n’avons aucun problème avec le peuple marocain, ni avec le roi du Maroc». Ces mêmes propos ont été d’abord exprimés par le président algérien en réponse à une première question relative au tollé qu’a suscité à Alger le projet de construction d’une caserne militaire marocaine à quelques dizaines de kilomètres de la frontière avec l’Algérie. «Jusqu'à présent, l’escalade était verbale, mais nous constatons que nos frères marocains passent à une autre forme d’escalade. J’espère que cela s’arrêtera. Nous souhaitons le plus grand bonheur et tout le développement au peuple marocain frère. Nous n’avons aucun problème avec les Marocains, mais ce sont nos frères marocains qui ont des problèmes avec nous.»