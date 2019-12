L’Algérie achètera des avions furtifs Su-57

L’Algérie aurait signé un contrat pour l’acquisition de 14 chasseurs furtifs Su-57 et devient ainsi le premier client à qui le fabricant Sukhoï exportera ce fleuron de l’aviation de combat russe, Selon le site algérien Menadefense. En effet, les forces aériennes algériennes auraient aussi signées deux autres contrats pour 14 bombardiers Su-34 et 14 appareils de domination aérienne Su-35. Une option pour deux autres escadrons de 14 appareils pour chaque type d’avion a aussi été signée pour palier au retrait naturel d’appareils de la flotte de l’armée de l’air à l’avenir, indique le site algérien d’information militaire Menadefense. L’Algérie sera donc le premier client export de l'avion de combat de dernière génération Sukhoi Su-57, indique le même site d’information. Ce dernier précise que l’Armée de l’air algérienne a signé pour 14 exemplaires du Sukhoi Su-57 et que la décision a été prise l'été dernier après la visite d'une délégation algérienne au salon aéronautique MAKS. Selon Menadefense, lors de cette visite, la délégation algérienne conduite par le général major Hamid Boumaïza, commandant de l’Armée de l’air, a examiné dans les plus infimes détails le chasseur en question. Le général Boumaïza, ancien pilote de MiG-29, a même été un des rares étrangers à essayer l’avion furtif russe sur simulateur, ajoute la même source. Menadefense indique que deux autres contrats ont été signés, l'un portant sur l’achat de 14 bombardiers à long rayon d'action de type Sukhoi Su-34, dont l'Algérie est également le premier client export, et l'autre portant sur 14 appareils de domination aérienne Su-35. En 2025, l’Armée de l’air algérienne sera en mesure de déployer deux escadrons de Su-30MKA, un autre de Su-57, un de Su-35 et un de MiG-29M2. Elle a également en sa possession deux escadrons de Su-24 modernisés et un de Su-34 pour la flotte de bombardiers, rappelle Menadefense, soulignant que la formation des pilotes se fera avec des Yak-130. «L’importance stratégique du Su-34 réside dans le fait que cet avion est un bombardier à long rayon d’action capable de mener des opérations à des milliers de kilomètres, ce qui étend les possibilités offensives de l’Armée de l’air algérienne», constatent les observateurs. Le contrat devrait être achevé à l’horizon 2025, à cette échéance l’armée algérienne déploiera deux escadres de Su-30MKA, un de Su-57, un de Su-35 et un de Mig-29M2 pour la chasse, deux escadrons de Su-24 modernisés et un de Su-34 pour la flotte de bombardiers.