L’Algérie a besoin de tous ses fils

Ce n’est point par les louanges, mais par l’imitation que l’on doit honorer nos ancêtres. Ce n’est que par l’union de tous ses fils que l’Algérie prospèrera, ira de l’avant et sera protégée de toutes les attaques que nous a programmé l’Occident avec la bénédiction de nos soi-disant ‘’frères arabes ‘’ qui voudraient par leur collaboration avec le tête de pont de l’impérialisme américain ‘’Israël ‘’ pour réaliser le Grand Moyen Orient en voulant mettre à genoux l’Algérie par le biais des réseaux sociaux et en la vidant de tous ses fils par la harga. C’est ce que l’on appelle le néo-colonialisme. Depuis que l’Algérie existe dans ce bas monde, cette dernière fut convoitée par presque tous les peuples et pays du monde pour l’exproprier de toutes ses richesses humaines et matérielles quitte à asservir son peuple et l’appauvrir tant les richesses de notre pays sont incommensurables et inestimables mais vu le courage, la bravoure et la pugnacité de nos ancêtres, aucun colonisateur n’a pu leur tenir tête et encore moins la France qui après plus de 132 ans de colonisation n’avait trouvé comme solution que d’abdiquer du fait que nos martyrs ont arraché l’indépendance de leur cher pays par le feu et le sang. Cependant, certains pays arabes et pour la plupart des pays occidentaux dont la France qui n’oubliera jamais le coup de grâce qui lui a été infligée par les algériens qui ont recouvert leur indépendance et nous le pardonnera jamais et donc veut à tout prix reprendre sa revanche en nous recolonisant par d’autres subterfuges en dehors des armes automatiques, mais par des armes plus sophistiquées et plus dangereuses tels que les réseaux sociaux, le facebook et avec toutes les nouvelles inventions technologiques qui font des ravages dans les sociétés et plus précisément dans les pays arabes entre autre l’Algérie dont le taux de jeunes est très élevé pour les entrainer au suicide, la délinquance, la violence, les mauvaises mœurs et surtout la harga qui ne conduit qu’à une impasse sans issues. Dans le même ordre d’idées, il y a lieu de signaler que nos enfants n’ont pas d’autres patries que l’Algérie car comme le dit un proverbe arabe’’ Quoique puisse me faire mon pays, il sera toujours chéri et mes frères et concitoyens, ils peuvent dire et penser de moi ce qu’ils veulent, ils resteront gravés dans mon cœur’’ car quoique je fasse (harga etc), l’Algérie me recueillera toujours en son sein car une vraie mère ne reniera jamais ses enfants. C’est pour cela, qu’il est plus qu’un devoir que nos enfants doivent être unis et solidaires et être l’image de leurs ancêtres pour défendre leur pays au moment où il a besoin d’eux dans les moments difficiles et que vive l’Algérie pour ses enfants.