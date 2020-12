L’Afrique du Sud conteste l’intox de l'Agence de presse marocaine

Le gouvernement sud-africain a contesté vigoureusement les fake news diffusés par le site "France 24.news", relayés auparavant par la MAP, qui attribuaient au président Cyril Ramaphosa de fausses informations concernant la position de Pretoria sur la question du Sahara occidental, affirmant que la position de l’Afrique du Sud dans ce conflit "reste inchangée et inébranlable". "Le gouvernement sud-africain s'oppose fermement à ces fake news" et précise que "l'information reprise par France24.news est totalement fausse et déforme fondamentalement la décision prise lors du 14e Sommet extraordinaire de l'UA sur le thème "Faire taire les armes", tenu dimanche par visioconférence", indique mardi le Département sud-africain des relations internationales et de Coopération, dans un communiqué. La publication de cette information est "contraire" à la déontologie de l'exercice du journalisme", a-t-on encore dénoncé de même source, évoquant un article "reflétant les standards les plus bas" de la profession.