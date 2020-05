L’Aéroport d’Alger enregistre un manque à gagner de 1,3 milliard DA

A la suite de la suspension du trafic aérien national et international depuis la mi-mars 2020 en raison de la pandémie du coronavirus (covid-19), l’aéroport d’Alger a enregistré un manque à gagner évalué à 1,3 milliard de dinars. C’est en tout cas ce qu’a déclaré ce lundi Tahar Allache, le PDG de la Société de Gestion des Services et Infrastructures Aéroportuaires d’Alger (SGSIA) cité par le site Visas-Voyages Algérie. « Nous avons enregistré un manque à gagner de 1,3 milliard de dinars sur un mois et demi d’inactivité. C’est un chiffre d’affaires que nous n’avons pas encaissé en raison de la fermeture de l’aéroport », a-t-expliqué, en précisant que l’aéroport d’Alger n’a pas enregistré de pertes en dépit de sa fermeture depuis fin mars dernier. « La situation financière de l’aéroport d’Alger est bonne », a assuré Tahar Allache à la même source.