L’AUTRE FACE SI MERVEILLEUSE DU ‘’HIRAK’’ : Mostaganem s’offre une superbe ‘’toilette’’

A l’heure où le mouvement associatif de Mostaganem semble poursuivre son hibernation, des jeunes de moins de vingt ans se distinguent ces derniers jours par un civisme hors du commun, se caractérisant par la réalisation de bonnes œuvres si utiles à la société. Ces derniers bravent depuis le temps, en se lançant dans des campagnes d’hygiène et des travaux de peinture, qui font la joie de tant de citoyens et redonnent aux lieux une gaieté qui a disparu depuis si longtemps … ! De Fornaka à Tazgait, les rues sont devenues si propres, les jardins si entretenus et certaines façades murales si joliment décorées. Des jeunes se lancent des défis depuis le 22 Février à mieux les entretenir, à protéger de plus en plus l’environnement. Mostaganem-ville se distingue davantage par de superbes réalisations qui ne cessent d’être vivement applaudies par les citoyens. L’implication de dessinateurs est plus que salutaire pour les façades murales, longtemps oubliées et si sales. Ainsi, des murs d’écoles ont été décorés gratuitement à Mazagran par une poignée de dessinateurs avec l’aide de l’APC et d’autres bienfaiteurs qui leur ont offert les produits nécessaires. Ces derniers ne sont point lassés et comptent réaliser d’autres travaux au mausolée de Sidi Belkacem en réalisant des tableaux de peinture, retraçant la ‘’bataille de Mazagran’’, ‘’les enfumades d’Ouled Riah’’. D’autres amateurs ont participé déjà à l’embellissement des marches menant vers l’avenue ‘’Raynal’, qui a ébloui tous les Mostaganemois. Ces jeunes déclarent se mobiliser davantage pour embellir toute la ville de Mostaganem, surtout à l’approche de la saison estivale. D’autres encore, entretiennent d’une semaine à l’autre les rivages de la ville (Salamandre, Si El Medjdoub) et passent au peigne fin les squares et autres aires de jeux des cités urbaines. En retour, ces jeunes ne demandent que l’implication du reste de la société par l’offre de dons (des sachets pour la collecte, de la peinture, des pinceaux, et la permission des autorités concernées.