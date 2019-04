L’AUTISME, DANS TOUS SES ETATS : Une rencontre entre spécialistes à Sidi Ali

Ce mal si répandu a fait l’objet d’une rencontre entre spécialistes, qui s’est axée sur la question de la mutualité psychologique entre la famille et son enfant autiste, notamment les difficultés scolaires et les troubles de dyslexie, organisée par les orthophonistes, et qui a été organisée samedi dernier en collaboration avec la direction de l’établissement public hospitalier (EPH) ‘’Hamadou Hocine’’ de Sidi Ali. Cette manifestation d’ordre scientifique a vu la participation d’orthophonistes et de psychologues qui ont débattu de cette maladie dans tous ses états et qui touche 1 enfant sur 100. Intervenant à tour de rôle, les participants ont plaidé pour la concrétisation d’un programme national pour une meilleure prise en charge de cette catégorie de malades. Ils ont également insisté sur plusieurs aspects de ce mal touchant au diagnostic sur la difficulté du langage, sur l’accompagnement du malade et ont fourni de multiples propositions sur l’adaptation de programmes scolaires par la création de classes spéciales. D’autres communications ont été présentées par des professeurs universitaires de renom, dont celle des docteurs Hamek Mohamed et Benhamed Kouider, qui ont su intéresser une assistance nombreuse sur le rôle important que doivent jouer les parents d’enfants autistes. Quant au volet de l’orthophonie, des spécialistes ont soulevé le problème de la prise en charge de l’enfant autiste, ciblant le dépistage précoce du mal, son évaluation et la thérapie à adopter. Pour les psychologues, le syndrome pragmatique a été évoqué lors des interventions dont la dysphasie, la dysharmonie, et les troubles de développement. Notons en dernier que cette maladie exige une meilleure prise en charge impliquant davantage les parents qui doivent veiller plus particulièrement sur l’état de santé de l’autiste, en signalant tout trouble aux spécialistes.