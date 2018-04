L’ASSIETTE RETENUE, DEVENUE UN LIEU DE BEUVERIE A ORAN : Un projet d’utilité publique à l’arrêt depuis 4 ans

D’une superficie de plus de 1 000 m2, l’assiette qui devait abriter ce projet, consistant en la réalisation d’un espace de convergence, d’une aire de jeux pour enfants ainsi que trois balcons sur trois niveaux, surplombant la plage de St Germain, demeure à ce jour, livrée à l’abandon .Cet état de fait a fini par susciter la consternation et une vive désapprobation des riverains ainsi que les parents d’élèves du CEM, situé juste en face. Lancé au cours du mois de février 2014, le projet de grande envergure d’aménagement urbain de cette esplanade, dont le coup de starter a été donné par l’ex-wali d’Oran, M. Boudiaf en l’occurrence, ne semble vraisemblablement pas encore prêt de voir le jour. Dans ce même contexte, l’on constate de visu que cette localité de St Germain, qui devait faire l’objet d’un aménagement urbain, est logée à la même piteuse enseigne. En effet, selon le constat établi sur le terrain par nos soins, cette esplanade s’est également fort malheureusement transformée en lieu de rencontres et de beuveries pour les marginaux. Ce pitoyable état de fait est sans cesse et vivement dénoncé par les parents d’élèves et la direction du collège, situé juste en face des lieux en question ainsi que les riverains demeurant dans les abords immédiats. Il est temps que les pouvoirs publics dont la responsabilité leur incombe, prennent une décision de toute urgence pour la relance de cet important projet d’envergure et d’utilité publique et dont l'enveloppe consacrée a été consommée sans aucune réception de réalisation. Ce projet tant attendu et qui n'a pas vu le jour, est devenu un sujet d’actualité dont beaucoup de citoyens se demandent déjà où sont partis les 03 milliards de cts de sa première tranche….. !