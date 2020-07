L’APW DE MOSTAGANEM CLOTURE SA 2EME SESSION : Les zones d’ombre au menu

Le wali de la wilaya de Mostaganem ;M. Abdessamie Saïdoun a assisté aux travaux de clôture de la deuxième session ordinaire de 2020 qui s’est déroulée le jeudi 09 juillet 2020 lors d'une session publique ,sous la présidence du président de l'Assemblée populaire de wilaya et ce, en présence de la majorité des membres de ladite Assemblée ainsi que des députés, des autorités sécuritaires civiles et militaires, notamment les directeurs de l’exécutif ainsi que les maires et les différentes presses. Bien évidemment, cette session a été tenue dans un climat dominé par le respect de l'application des règles préventives tendant à empêcher la propagation du Coronavirus par la distanciation, le port du masque et les mesures d’hygiène.' L’ordre du jour de la session a gravité autour des axes suivants à savoir : 1/ la présentation de la situation sur l'état général de la santé ainsi que les mesures prises pour endiguer la propagation de l'épidémie du Coronavirus SARS-CoV-2 ; 2/ la présentation d'un état sur les opération des solidarités sociales, à travers la wilaya, durant la période du mois sacré du Ramadan ainsi que les conséquences de la pandémie virale ;3/ la validation du budget supplémentaire du mandat pour 3 ans ;4/ la validation des subventions accordées par M. le Wali par le biais de la Direction de l'administration locale. Après un riche débat sur les sujets de l’ordre du jour, le wali a répondu à toutes les questions qui ont été posées par les membres de l’APW en donnant par ailleurs des éclaircissements sur les projets de développement local en cours et à réaliser .De même qu’il a éclairci le contenu et les actions relatives au programme de développement dans les zones d'ombre, identifiées où notamment celles qui concernent les secteurs des ressources en eau, les travaux publics et l'environnement qui sont les plus importants.